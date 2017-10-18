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KUZEY IRAK'TAKİ BAŞKANLIK VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM HAZIRLIKLARI ASKIYA ALINDI


Kuzey Irak'taki Başkanlık ve Milletvekilliği Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı
Tarih : 18 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Kuzey Irak'taki Başkanlık Ve Milletvekilliği Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı(10/10)6

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirdi.

HİÇBİR ADAY BAŞVURU YAPMADI

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ

Açıklamada hazırlıkların ne zaman başlayacağına IKBY Parlamentosu'nun karar vereceği belirtildi.

7 HAZİRAN'DA SEÇİM KARARI ALINMIŞTI

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini duyurmuştu.

KERKÜK HEZİMETİ ETKİL OLDU

Açıklamada vurgulanan "bölgede meydana gelen son gelişmeler" ifadesi dikkat çekti. Barzani yönetimi, Bağdat'ın hafta başında düzenlediği operasyonla Kerkük'ü kaybetmiş, Barzani yaptığı açıklamada bu kayıptan, peşmergelerini operasyon başlar başlamaz çeken Talabani'nin partisi KYB'yi sorumlu tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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