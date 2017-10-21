KUZEY IRAK'TAKİ ASKERLERE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 teröristdüzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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