Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 teröristdüzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Kaynak: haberinburada