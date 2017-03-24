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kuzey ırak'ın zap bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

KUZEY IRAK'IN ZAP BÖLGESİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ve topçu atışları sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarih : 24 Mart 2017, 15:09
Puan Ver : Kuzey Irak'ın Zap Bölgesinde 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)6


TSK'dan yapılan açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde 10.46-11.32 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edildiği bildirildi.



İlk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin harekat sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.



 



kaynak:sabah








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