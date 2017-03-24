

TSK'dan yapılan açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde 10.46-11.32 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edildiği bildirildi.



İlk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin harekat sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.







kaynak:sabah