KUZEY IRAK'IN ZAP BÖLGESİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ve topçu atışları sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde 10.46-11.32 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edildiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin harekat sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.
kaynak:sabah
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