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Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLDİ


Kuzey Irak'a hava harekatı! Terör yuvaları yerle bir edildi
Tarih : 17 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'ta çok sayıda terör mevzisi imha edildi." dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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