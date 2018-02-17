KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'ta çok sayıda terör mevzisi imha edildi." dedi.
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Kaynak: haberinburada
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