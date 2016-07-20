

Türkiye'de başarısız darbe kalkışması nedeniyle başta TSK olmak üzere bir çok kurumda olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bazı şehirlerde kışlaların giriş-çıkışlarına iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla barikat kuruldu. Askerlerin birliklerinden bile çıkmasına izin verilmezken Türk Silahlı kuvvetleri bölücü terör örgütü ile mücadelesine devam ediyor.



TSK'dan yapılan açıklamada, “19 Temmuz 2016 tarihinde 18.22-18.43 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, İHA ile tespit edilen 20 BTÖ mensubu (BTÖ mensubu ve sığınağı) ateş altına alınarak tamamı etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.