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KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI


KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Tarih : 01 Nisan 2016, 16:33
Puan Ver : Kuzey Irak'a Hava Harekatı(7/10)6


Bugün saat 08.30- 09:00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Kuzey Irak'taki bulunan ZAP bölgesindeki PKK hedeflerine (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) F-16'ların katıldığı 4 hava aracı hava harekatı düzenlendi ve tespit edilen hedefler tam isabetle imha edildi.



Saat 10.15 - 11.00 saatleri arasında ise yine anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerine (mühimmat deposu ve sığınaklar) F-4 2020'lerin katıldığı 8 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 8 hedef tam isabetle imha edildi.








Etiketler: Kuzey  Irak  A  Hava  Harekatı    haber

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