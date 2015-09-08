KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI !
Hakkari Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası, Kuzey Irak'taki PKK hadeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Kandil, Hakurk, Avaşin, Basyan, Metina, Gare ve Zap kamplarına yönelik operasyonlara 53 savaş uçağı katıldı.
23.00 ila 05.00 saatleri arasında yapılan son yıllardaki en kapsamlı hava operasyonunda, 20 hedefe 130 bomba atılırken, ilk belirlemelere göre 40 terörist etkisiz hale getirildi.
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