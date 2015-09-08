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KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI !


KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI !
Tarih : 08 Eylül 2015, 09:30
Puan Ver : Kuzey Irak'a Hava Harekatı !(7/10)7


Hakkari Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası, Kuzey Irak'taki PKK hadeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.



Kandil, Hakurk, Avaşin, Basyan, Metina, Gare ve Zap  kamplarına yönelik operasyonlara 53 savaş uçağı katıldı.



23.00 ila 05.00 saatleri arasında yapılan son yıllardaki en kapsamlı hava operasyonunda, 20 hedefe 130 bomba atılırken, ilk belirlemelere göre 40 terörist etkisiz hale getirildi.








Etiketler: Kuzey  Irak  A  Hava  Harekatı      haber

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