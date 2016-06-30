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kuzey ırak'a hava harekatı: 6 hedef vuruldu

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: 6 HEDEF VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki ve Şemdinli kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 09:49
Puan Ver : Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Hedef Vuruldu(5/10)4


TSK'dan yapılan açıklamada, 29 Haziran 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 10.00-14.47 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin ve Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



Öte yandan, 29 Haziran 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 10.02-14.47 saatleri arasında Şemdinli kırsalına da hava harekâtı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen iki hedefin ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

 








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