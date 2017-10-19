Milli Güvenlik Kurulu'nda geçtiğimiz gün alınan karar ile birlikte, Kuzey Irak bölgesine uygulanacak uçuş yasağı için NOTAM yayınlandı. NOTAM'da "İnsani yardım, ambulans ve emergency (acil) uçuşlar hariç olmak üzere, ORSU (Süleymaniye) ve ORER (Erbil) Havalimanlarına giden/gelen tüm trafiklerin (yedek meydan olsa bile) ikinci bir bildirime kadar Türkiye hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 29 Eylül cuma saat 18.00'den itibaren, Erbil ve Süleymaniye uçuşları durdurulmuştu.

YAPTIRIMA TAKILAN ŞİRKETLER

MGK'nın önceki gün yaptığı toplantıda, Türk hava sahasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapatılması yönünde aldığı karar sonrasında dikkatler bu karardan etkilenecek ülkelere ve hava yolu şirketlerine çevrildi. Türkiye hava sahasını kullanarak Erbil ve Süleymaniye'ye sefer yapan hava yolu şirketleri şöyle: Germania Airlines (Almanya), Lufthansa Airlines (Almanya), Yanair (Ukrayna), Austria Airlines (Avusturya), Qatar Airlines (Katar), Silkway Airlines (Azerbaycan), Ascot Air Transport (İngiltere), Reach American Askeri Hava Taşımacılık (ABD), Samara Airlines (Rusya). Kaynak: Yeni Şafak

NOTAM: Havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri.

Kaynak: haberinburada