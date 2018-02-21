KUZEY IRAK ŞEHİDİNİN BABASINI, 2015'TE ŞEHİT DÜŞEN DAĞLICA ŞEHİDİNİN BABASI TESELLİ ETTİ
Kuzey Irak şehidi Cumali Gür'ün babasını, 2015 yılında Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Uğur Yıldız'ın babası teselli etti.
Kuzey Irak Kanireş bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Cumali Gür'ün babasını, 2015 yılında Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 16 askerden biri olan piyade sözleşmeli er Uğur Yıldız'ın babası teselli etti.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür'ün acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde yaşayan ailesine verildi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan ve aslen Konya Ereğli'den olan şehidin babası Nazım ve annesi Yiter Gür'e şehadet haberini Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberinin ardından eve Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda Manavgatlı geldi.
ŞEHİT BABASINI ŞEHİT BABASI TESELLİ ETTİ
2015 yılında Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 16 askerden biri olan piyade sözleşmeli er 28 yaşındaki Uğur Yıldız'ın babası Sadık Yıldız da şehit evine gelerek baba Nazım Gür'ü teselli etti. Yıldız baba Gür'e "Acın büyük. Benim de oğlum Dağlıca'da şehit oldu" dedi.
Kaynak: haberinburada
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