KUZEY IRAK ŞEHİDİNİN ATEŞİ ANTALYA'YI YAKTI
Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit oldu. Mehmetçik'in Antalya'daki evine Türk Bayrakları asıldı.
Kuzey Irak Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden birinin 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit olduğu ortaya çıktı.
ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ
Cumali Gür'ün acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde yaşayan ailesine verildi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan ve aslen Konya Ereğli'den olan şehidin babası Nazım ve annesi Yiter Gür'e Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şehadet haberini sağlık ekipleri eşliğinde verdi.
Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
- Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
- Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
- 2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
- Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar