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Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Kuzey Irak şehidinin ateşi Antalya'yı yaktı

KUZEY IRAK ŞEHİDİNİN ATEŞİ ANTALYA'YI YAKTI

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit oldu. Mehmetçik'in Antalya'daki evine Türk Bayrakları asıldı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı(7/10)3

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden birinin 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Cumali Gür'ün acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde yaşayan ailesine verildi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan ve aslen Konya Ereğli'den olan şehidin babası Nazım ve annesi Yiter Gür'e Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şehadet haberini sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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