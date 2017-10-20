Katar Dışişleri Bakanı, Şeyh Muhammed bin El Sani, pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Kuzey Irak krizinin zirve yaptığı bugünlerde ziyaret büyük önem arz ediyor.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye'yi ziyaret edecek.

"BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.KUZEY IRAK KRİZİNİN KONUŞULMASI BEKLENİYOR

Ziyaret kapsamında gerçekleşecek görüşmelerde, Katar'a Körfez ülkeleri ve Mısır tarafından uygulanan ambargo ve Kuzey Irak'ta bağımsızlık refrandumu sonrası yaşnan olayların konuşulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada