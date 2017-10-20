Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Kuzey Irak Krizinin Gölgesinde Katar'dan Önemli Ziyaret! Dışişleri Bakanı Geliyor

KUZEY IRAK KRİZİNİN GÖLGESİNDE KATAR'DAN ÖNEMLİ ZİYARET! DIŞİŞLERİ BAKANI GELİYOR

Katar Dışişleri Bakanı, Şeyh Muhammed bin El Sani, pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Kuzey Irak krizinin zirve yaptığı bugünlerde ziyaret büyük önem arz ediyor.

Tarih : 20 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Kuzey Irak Krizinin Gölgesinde Katar'dan Önemli Ziyaret! Dışişleri Bakanı Geliyor(8/10)4

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye'yi ziyaret edecek.

"BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.KUZEY IRAK KRİZİNİN KONUŞULMASI BEKLENİYOR

Ziyaret kapsamında gerçekleşecek görüşmelerde, Katar'a Körfez ülkeleri ve Mısır tarafından uygulanan ambargo ve Kuzey Irak'ta bağımsızlık refrandumu sonrası yaşnan olayların konuşulacağı tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  Krizinin  Gölgesinde  Katar  Dan  Önemli  Ziyaret  Dışişleri  Bakanı  Geliyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER