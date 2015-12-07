

Irak yönetimi, Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 2 gün boyunca uçuşlara kapattı. 7-8 Aralık'taki uçuş yasağı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve Atlasglobal Hava Yolları da seferlerini iptal etti.



Irak yönetimi, Rus füzelerinin Irak üzerinden Suriye'yi vurma olasılığı nedeniyle 23-25 Kasım'da Erbil ve Süleymaniye uçuşlarını yasaklamıştı. Ancak Rusya'nın operasyonlarını tekrar başlatması üzerine bu gece saat 00.00'dan itibaren Irak'ın kuzeyindeki hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.







THY, yolculardan, Irak'a uçuşlar öncesi bilgi almak için www.thy.com adresini ziyaret etmelerini veya 444 08 49 no'lu çağrı merkezini aramalarını istedi.







Bu arada, Atlasglobal Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Erbil'e 3 Eylül'de, Süleymaniye'ye de 7 Eylül'de sefer başlatmıştı. Uçuşlar İstanbul'dan bu iki kente her gün yapılıyordu.







Pegasus Hava Yolları da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erbil'e 7 Eylül'de sefer başlatmıştı. Uçuşlar haftanın 4 günü gerçekleştiriliyordu.