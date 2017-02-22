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kuzey avrupa ülkesinde 'ananaslı pizza' krizi!

KUZEY AVRUPA ÜLKESİNDE 'ANANASLI PİZZA' KRİZİ!

Kuzey Avrupa ülkesi İzlanda'da Cumhurbaşkanı'nın ananaslı pizzalar hakkında yaptığı bir açıklama tepki çekti

Tarih : 22 Şubat 2017, 17:09
Puan Ver : Kuzey Avrupa Ülkesinde 'ananaslı Pizza' Krizi!(7/10)8


Kuzey Avrupa ülkelerinden İzlanda, Cumhurbaşkanı Johannesson'un yaptığı ananaslı pizza açıklamasını tartışıyor.



Lise öğrencileriyle yaptığı bir toplantıda, bir öğrenciden gelen ananaslı pizzalar hakkında ne düşündüğü şeklindeki bir soruya, "Yetkim olsaydı, yasaklardım" şeklinde yanıt veren Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson İzlandalılardan tepki aldı.



İzlandalıların 'yasak' konusunda gösterdiği tepkinin ardından bir açıklama yapmak zorunda kalan Johannesson, Facebook sayfasından paylaştığı gönderide, "Ananasları severim ama pizzanın üzerinde değil. İnsanların pizzanın üzerine ananas koymasını yasaklayacak bir yasa yapma yetkim yok. Böyle bir yetkim olmadığı için de mutluyum. Başkanlar sınırsız yetkilere sahip olmamalı. Eğer beğenmediğim şeyleri yasaklayabilecek yetkiye sahip olsaydım, bu pozisyonda olmak istemezdim. Öyle bir ülkede yaşamak istemem. Pizzalara gelirsek, deniz ürünleri olanı önerebilirim." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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