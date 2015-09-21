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kuyumcuyu soymak için tünel kazarken yakalandılar

KUYUMCUYU SOYMAK İÇİN TÜNEL KAZARKEN YAKALANDILAR

ADANA'nın İmamoğlu İlçesi'nde bir kuyumcuyu soymak için tünel kazan 2 kişi, soyulmak istenen iş yeri sahibinin dikkati sayesinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olan bir kişi ise kaçmayı başardı.

Tarih : 21 Eylül 2015, 10:02
Puan Ver : Kuyumcuyu Soymak İçin Tünel Kazarken Yakalandılar(6/10)3


Baran ve Kaçak'ın özellikle akşamları çalışmasından ve hareketlerinden şüphelenen kuyumcu Osman Aydın, emniyete giderek polisten yardım istedi. Şikayet üzerine polis, şüphelileri takibe aldı. 3 gün süren takip sonunda Ömer Baran ve Ramazan Koçak'ın akşamları tünel kazdıklarını, diğer kişinin ise dışarıda gözcülük yaptığını tespit eden polis, dün saat 22.30 sıralarında operasyon yaptı. Koçak ve Baran tünel kazarken suçüstü yakalanırken, dışarıda gözcülük yapan kişi ise kaçtı. 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.








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