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kuyumcuyu basıp çalışanını vurdular

KUYUMCUYU BASIP ÇALIŞANINI VURDULAR

ANTALYA'da bir kuyumcuyu silahla basan 3 kişi, işyerinde çalışan Mehmet Karasoy'u pompalı tüfekle kalçasında vurduktan sonra bir şey almadan kaçtı.

Tarih : 27 Şubat 2016, 12:48
Puan Ver : Kuyumcuyu Basıp Çalışanını Vurdular(9/10)10


ANTALYA'da bir kuyumcuyu silahla basan 3 kişi, işyerinde çalışan Mehmet Karasoy'u pompalı tüfekle kalçasında vurduktan sonra bir şey almadan kaçtı.

Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Refik Paşa Caddesi'ndeki Gelişim Kuyumculuk'taki olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kuyumcuya gelen 18- 19 yaşlarında kimliği belirsiz 3 kişiden ikisi dışarıda beklerden, diğeri içeri girdi. Elindeki pompalı tüfeği işyerinde yalnız olan Mehmet Karasoy'a doğrultan şüpheli, 3 el ateş etti. Kalçasından vurulan Karasoy, kan içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Silah sesini duyan yandaki dükkan sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mehmet Karasoy, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.



Olaya şahit kuaför çalışanı İlknur Aktaş, şüphelilerin ilk olarak kendisine silah doğrulduklarını belirterek, "Ben dükkanın önünde dururken Mehmet Karasoy içeride bileziklerin bulunduğu tezgahı açıyordu. Ellerinde tüfek olan 3 kişi geldi. Birisi bana silahını doğrulttu. Tetiği bir an çekeceğini sandım. Şoka girmişim. Kaçıp dükkanın içine girdim. Daha sonra silah seslerini duydum" dedi.








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