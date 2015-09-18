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Kuyumcular dört gözle BDDK'yı bekliyor

KUYUMCULAR DÖRT GÖZLE BDDK'YI BEKLİYOR

BDDK'nın kredi kartına taksitte yapmayı planladığı yeni düzenleme, altın sektörünü umutlandırdı

Tarih : 18 Eylül 2015, 09:47
Puan Ver : Kuyumcular Dört Gözle Bddk'yı Bekliyor(7/10)4


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kredi kartına taksitle satışta bazı sektörlerde taksit sayısını artırma yönündeki çalışması, kuyumcuları da umutlandırdı.



Bu yıl yapılan düzenlemeyle kredi kartı ile altın alımının 4 taksitle sınırlandırılması, sektörde az da olsa kıpırdanmaya yol açarken kuyumcular, BDDK'nın yeni çalışma kapsamına sektörlerinin de dahil edilmesini istiyor.



Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçen yıl altın alımında kredi kartına taksidin kaldırılmasının sektörü ciddi etkilediğini söyledi.








Etiketler: Kuyumcular  Dört  Gözle  Bddk    Bekliyor    haber

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