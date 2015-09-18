KUYUMCULAR DÖRT GÖZLE BDDK'YI BEKLİYOR
BDDK'nın kredi kartına taksitte yapmayı planladığı yeni düzenleme, altın sektörünü umutlandırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kredi kartına taksitle satışta bazı sektörlerde taksit sayısını artırma yönündeki çalışması, kuyumcuları da umutlandırdı.
Bu yıl yapılan düzenlemeyle kredi kartı ile altın alımının 4 taksitle sınırlandırılması, sektörde az da olsa kıpırdanmaya yol açarken kuyumcular, BDDK'nın yeni çalışma kapsamına sektörlerinin de dahil edilmesini istiyor.
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçen yıl altın alımında kredi kartına taksidin kaldırılmasının sektörü ciddi etkilediğini söyledi.
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