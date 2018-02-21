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Kuyumcu soygununda silahlar konuştu! Özel harekat operasyon başlattı

KUYUMCU SOYGUNUNDA SİLAHLAR KONUŞTU! ÖZEL HAREKAT OPERASYON BAŞLATTI

İstanbul'da bir kuyumcu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Hırsızların yakalanması için özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı(5/10)1

İstanbul Bağcılar'da bir kuyumcu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Hırsızların yakalanması için özel harekat polislerinin de katılımı ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ALTINLARI ALIP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nde, bir site içerisinde yer alan alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Şahıslar, burada bir miktar altını alarak kaçtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şahısların yakalanması için, bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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