KUYUMCU SOYGUNUNDA SİLAHLAR KONUŞTU! ÖZEL HAREKAT OPERASYON BAŞLATTI
İstanbul'da bir kuyumcu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Hırsızların yakalanması için özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İstanbul Bağcılar'da bir kuyumcu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Hırsızların yakalanması için özel harekat polislerinin de katılımı ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.
ALTINLARI ALIP KAÇTILAR
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nde, bir site içerisinde yer alan alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Şahıslar, burada bir miktar altını alarak kaçtı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şahısların yakalanması için, bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar