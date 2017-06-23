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kuyt kadar fit mi?

KUYT KADAR FİT Mİ?

Robin Van Persie'nin, Feyenoord'da şampiyon olduktan sonra emekliye ayrılan Dirk Kuyt'tan boşalan takım liderliğini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor ama form durumu tartışılıyor

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Kuyt Kadar Fit Mi?(10/10)11


Feyenoord'la Van Persie'nin flörtü dün de Hollanda'nın AD Sportwereld gazetesinin kapağındaydı. Gazete yıldız golcünün, Dirk Kuyt gibi Fenerbahçe'den gelip, Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı. Habere göre; Feyenoord'lu yetkililer, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen Van Persie için sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Hollandalı yöneticileri korkutan, yıldız ismin Fenerbahçe'deki yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı. Sarı-lacivertli takımda geçen sezon Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda televizyonunda bu konu ile ilgili yorumunda, "Kimse Van Persie'ye Fenerbahçe kadar para veremez. Hele Feyenoord'un bu durumu hiç yok" ifadelerini kullanmıştı.



SAHA İÇİ VE DIŞINDA AĞABEY OLACAK

içinde bulunulan maddi zorluklara rağmen Feyenoord'un kulüp danışmanlarından olan ve teknik menajerlik görevini yürüten Martin Van Geel, Van Persie'nin transfer edilmesini yönetim kurulunda onaylatacak. Van Persie'nin de bu sezon şampiyonluk yaşayarak emekli olan Dirk Kuyt gibi özellikle soyunma odasına yönelik bir hamle olması, saha içi ve dışında liderliği ele alması bekleniyor. Hollanda basınında bu transferle ilgili tartışılan bir diğer konu da Van Persie'nin, Kuyt'ın performansına ulaşıp ulaşamayacağı. 36 yaşındaki Kuyt, Feyenoord'da geçen sezonu 39 maç, 15 gol, 5 asistle tamamlarken 33 yaşındaki Robin Van Persie, Fenerbahçe'de 35 maç 14 gol, 4 asistlik performansa imza attı.



Fenerbahçe'de ne yaptılar?



KUYT

3 SEZON

130 MAÇ

37 GOL

14 ASİST



PERSİE

2 SEZON

83 MAÇ

36 GOL

7 ASİST



 



 



kaynak:sabah








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