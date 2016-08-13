

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Antalya'nın iç kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve İstanbul'un Anadolu yakasında), Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg), Batı Karadeniz kıyı illerinde



ise (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51 - 100 kg/metrekare) olması bekleniyor.







Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila10 derece) azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege ile gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.