KUVEYTLİ BAŞKAN, ÇOCUK KATİLLERİ DİYEREK İSRAİL HEYETİNİ KOVDU
Rusya'nın Petersburg kentinde toplanan Uluslararası Parlamentolar Birliği'nde Kuveytli Meclis Başkanı, İsrail heyetini "çocuk katilleri" diyerek salondan kovdu.
Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq al-Ghanim, Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU) toplantısında, "çocuk katilleri" dediği İsrail heyetinin salonu terk etmelerini istedi.
"İŞGALCİ VE ÇOCUK KATİLİ"
Rusya'nın Petersburg kentinde düzenlenen IPU toplantısında konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq al-Ghanim, İsrail heyetine "İşgalci ve çocuk katili" olarak hitap etti. İsrail heyet başkanını toplantıyı terk etmeye çağıran Ghanim, İsrail heyetinin en tehlikeli terör türlerini temsil ettiğini söyledi.İSRAİL HEYETİ SALONU TERK ETTİ
Ghanim, İsrail heyeti başkanına, "Eğer biraz haysiyetin varsa şimdi burayı terk et ey işgalci ve çocuk katili" sözleriyle tepkisini gösterdi. Ghanim'in konuşmasına salondakilerin alkışlayarak destek vermesinin ardından İsrail heyeti salonu terk etti.
AKILLARA "ONE MINUTE" OLAYI GELDİ
Yaşanan olay, akıllara 2009 ylında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (o zaman Başbakan) Davos'taki Dünya Ekonomik Formu'nda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i milyonların gözü önünde "Siz öldürmeyi iyi bilirsiz" sözleriyle azarlamasını getirdi. Erdoğan kendisine müdahale eden moderatörü de "one minute" diyerek azarladığı için olay tarihe "one minute" olayı olarak geçmişti.
Kaynak: haberinburada
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