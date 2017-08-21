Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Kutsal topraklarda Türk hacı adaylarının da olduğu otelde yangın!

KUTSAL TOPRAKLARDA TÜRK HACI ADAYLARININ DA OLDUĞU OTELDE YANGIN!

Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otel, yangın nedeniyle tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Kutsal Topraklarda Türk Hacı Adaylarının Da Olduğu Otelde Yangın!(5/10)1

Sivil Savunmalığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

OLAYDA CAN KAYBI YOK

Sivil Savunma sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

MÜŞTERİLER GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildirken müşterilerin otele geri dönme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Mekke'ye hac ibadeti için yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kutsal  Topraklarda  Türk  Hacı  Adaylarının  Da  Olduğu  Otelde  Yangın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER