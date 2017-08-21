KUTSAL TOPRAKLARDA TÜRK HACI ADAYLARININ DA OLDUĞU OTELDE YANGIN!
Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otel, yangın nedeniyle tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok.
Sivil Savunmalığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
OLAYDA CAN KAYBI YOK
Sivil Savunma sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
MÜŞTERİLER GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildirken müşterilerin otele geri dönme hazırlığı yaptığı belirtildi.
Mekke'ye hac ibadeti için yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: haberinburada
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