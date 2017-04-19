KUTLU DOĞUM HAFTASI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ardımızda sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, aldığımız dualar kalacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ardımızda sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, aldığımız dualar kalacak. Bu yüzden her hizmetimizde fakir fukaranın, zor durumda olan vatandaşların yanında olmak zorundayız." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı", Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat ile başladı.
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hem dünya hem de ahiret için çalıştıklarını söyledi.
kaynak:haberler
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