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kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:06
Puan Ver : Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı(0/10)


Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Tuncay Alhan yönetimindeki 06 MHD 20 plakalı otomobil, Mehmet Emin Toygar idaresindeki 43 HF 542 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, 25 yaşındaki Ahmet Çelik olay yetinde hayatını kaybederken, Tuncay Alhan, Mehmet Emin Toygar ve Nezahat Kocabaş yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.








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