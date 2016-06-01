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KÜTAHYA'DA PKK OPERASYONU: 13 GÖZALTI


KÜTAHYA'DA PKK OPERASYONU: 13 GÖZALTI
Tarih : 01 Haziran 2016, 11:11
Puan Ver : Kütahya'da Pkk Operasyonu: 13 Gözaltı(8/10)6


Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde YDG-H örgütü üyesi oldukları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



10 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu üniversite öğrencisi 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde arama yapıldı.



Gözaltına alınan 13 kişi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer şüphelilerin sorgulamalarının sürdüğünü bildirdi.








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