

Kütahya İl Özel İdaresince kentteki 7 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.



İdarenin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan 5 ayrı alanda toplam 15 bin 529,22 hektarlık, Simav ilçesindeki 3 bin 640,46 hektarlık ve Şaphane ilçesindeki 2 bin 34,94 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulü ile ihale edilecek.



Geçici teminat bedelleri bin 200 lira ile 3 bin 300 lira arasında ve muhammen bedelleri 40 bin lira ile 110 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 15 Şubat Perşembe günü saat 14.00 ile 14.12 arasında Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.



İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına iletebilecek.



























Kaynak: haberinburada



