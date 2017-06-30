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kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

KÜTAHYA'DA İŞ ADAMI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığını da yürüten Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Kütahya'da İş Adamı Bıçaklanarak Öldürüldü(9/10)9


Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığını da yürüten Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası bazı kişiler tarafından saldırganın iş yerinde çıkarılan ve çevredeki bir depoya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.



Kütahya'nın Simav ilçesinde, 36 yaşındaki iş adamı  Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



    Alınan bilgiye göre, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim  Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına  geldi.



   İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K,  çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.



 



kaynak:milliyet








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