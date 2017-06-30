Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığını da yürüten Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığını da yürüten Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası bazı kişiler tarafından saldırganın iş yerinde çıkarılan ve çevredeki bir depoya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.



Kütahya'nın Simav ilçesinde, 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.







Alınan bilgiye göre, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi.







İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.







kaynak:milliyet