

'Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Şükrü Özcan ile İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül bu sabah Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı. Özcan ve Gül'ün evlerinde polisler arama yaptı. İl Müftüsü Gül'ün evinde çok sayıda belge ve doküman bulunduğu öne sürüldü.



MALATYA'YA GÖTÜRÜLDÜ



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Vali Yardımcısı Şükrü Özcan ile İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül'ün daha önce görev yaptıkları Malatya'da savcılığın yürüttüğü FETÖ/PYD soruşturması kapsamında haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldığını belirtildi. Özcan ve Gül, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından polisler tarafından Malatya'ya götürüldü.



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