O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KÜTAHYA VALİ YARDIMCISI VE İL MÜFTÜSÜ GÖZALTINA ALINDI


KÜTAHYA VALİ YARDIMCISI VE İL MÜFTÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 14 Ağustos 2016, 22:14
Puan Ver : Kütahya Vali Yardımcısı Ve İl Müftüsü Gözaltına Alındı(0/10)


'Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Şükrü Özcan ile İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül bu sabah Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı. Özcan ve Gül'ün evlerinde polisler arama yaptı. İl Müftüsü Gül'ün evinde çok sayıda belge ve doküman bulunduğu öne sürüldü.



MALATYA'YA GÖTÜRÜLDÜ



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Vali Yardımcısı Şükrü Özcan ile İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül'ün daha önce görev yaptıkları Malatya'da savcılığın yürüttüğü FETÖ/PYD soruşturması kapsamında haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldığını belirtildi. Özcan ve Gül, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından polisler tarafından Malatya'ya götürüldü.



7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ








Etiketler: Kütahya  Vali  Yardımcısı  Ve  İl  Müftüsü  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER