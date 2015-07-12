O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kütahya ülkü ocakları başkanı kazada öldü

KÜTAHYA ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI KAZADA ÖLDÜ

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı 26 yaşındaki Abdullah Buğra Koçlar, Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:37
Puan Ver : Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Kazada Öldü(7/10)7


Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı 26 yaşındaki Abdullah Buğra Koçlar, Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Koçlar'ın cenazesi dün akşam Kütahya'da düzenlenen törenden sonra toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüldü. Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 37'nci kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah Keşan yönetimindeki 35 AH 9893 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Keşan ile araçta bulunan Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Buğra Koçlar ve Ercivan Uçaner yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Buğra Koçlar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dumlupınar Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Abdullah Buğra Koçlar'ın cenazesi dün gece Kütahya'ya getirilerek Ülkü Ocakları önünde tören düzenlendi. Törene MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Koçlar'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Okunan duanın ardından Koçlar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'in Tire İlçesi'ne gönderildi.



 







Etiketler: Kütahya  Ülkü  Ocakları  Başkanı  Kazada  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER