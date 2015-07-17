KUSURSUZ BİR DÜELLO OLACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleşen Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk, sosyal medya üzerinden mesajlaştı.
Kusursuz bir düello olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleşen Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk, sosyal medya üzerinden mesajlaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk oldu. Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Ukrayna ekibine "Heyecanlı mısınız" sorusu soruldu. Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı
Shakhtar Donetsk ise bu soruya, "Eşleşme iki güçlü ekibin kusursuz düellosuna sahne olacak" şeklinde cevap verdi. Shakhtar cevaba Fenerbahçe'nin hesabını da ekleyerek, "Öyle değil mi" diye yazdı. Sarı-lacivertli ekipten ise, "Kesinlikle" cevabı geldi.
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