Vücutta bir su kaybı söz konusu ise cilt kurumaya, solmaya ve sararmaya başlar. Susuzluğu önlemek için hem beslenme, hem de nemlendirme ile cildinizi besleyin



Danışanlarımın 'Su Prensibini' uyguladıktan sadece birkaç hafta sonra arkadaşlarından "Harika görünüyorsun... Çok sağlıklı duruyorsun...



Ne yapıyorsun" gibi iltifatlar duyması çok alışıldık bir durum.



Her zaman insanlara cilt bakımı ile sağlık arasındaki doğru orantılı bağlantıyı anlattım. Çünkü cildiniz vücudunuzun her tarafıyla bağlantılı ve en geniş organınız olarak içsel sağlığınızın bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, hücrelerinizin içinde ne kadar su olduğu cildinizden tıpkı bir pencere gibi görünür. İçeride ne olduğu dışarıdan görülür ya da tam tersi. Yüzünüz kızardığında cildinizin altında damarlara hücum eden kan gibi...







kaynak:sabah