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kusursuz bir cilt için suya yatırım yapın

KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN SUYA YATIRIM YAPIN

Vücutta bir su kaybı söz konusu ise cilt kurumaya, solmaya ve sararmaya başlar. Susuzluğu önlemek için hem beslenme, hem de nemlendirme ile cildinizi besleyin

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : Kusursuz Bir Cilt İçin Suya Yatırım Yapın(9/10)6


Danışanlarımın 'Su Prensibini' uyguladıktan sadece birkaç hafta sonra arkadaşlarından "Harika görünüyorsun... Çok sağlıklı duruyorsun...



Ne yapıyorsun" gibi iltifatlar duyması çok alışıldık bir durum.

Her zaman insanlara cilt bakımı ile sağlık arasındaki doğru orantılı bağlantıyı anlattım. Çünkü cildiniz vücudunuzun her tarafıyla bağlantılı ve en geniş organınız olarak içsel sağlığınızın bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, hücrelerinizin içinde ne kadar su olduğu cildinizden tıpkı bir pencere gibi görünür. İçeride ne olduğu dışarıdan görülür ya da tam tersi. Yüzünüz kızardığında cildinizin altında damarlara hücum eden kan gibi...



 



kaynak:sabah








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