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Kuşatmaya 1,5 Kilometre Kaldı! Siviller Afrin'den Ayrılıyor
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Kuşatmaya 1,5 kilometre kaldı! Siviller Afrin'den ayrılıyor

KUŞATMAYA 1,5 KİLOMETRE KALDI! SİVİLLER AFRİN'DEN AYRILIYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde TSK ve ÖSO güçleri Afrin'e 1,5 kilometre yaklaştı, kent merkezindeki siviller evlerini terk ediyor. Bölgede, uzun araç kuyruğu oluştu.

Tarih : 12 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Kuşatmaya 1,5 Kilometre Kaldı! Siviller Afrin'den Ayrılıyor(8/10)4

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde, Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 1,5 kilometre yaklaşılan Afrin'in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı.

SİVİLLER EVLERİNİ TERK EDİYOR, UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

4 KÖY DAHA ALINDI, 193 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 193 bölgeyi kontrolü altına aldı.

KURTARILAN ALAN BİN 100 KİLOMETREKAREYİ AŞTI

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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