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kuşadası'nda göçmenler denize açılmak üzereyken yakalandı

KUŞADASI'NDA GÖÇMENLER DENİZE AÇILMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında çocuklarında bulunduğu 34 sığınmacıyı kıyıda buldu. 30'u Suriyeli olan göçmenlerin Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Kuşadası'nda Göçmenler Denize Açılmak Üzereyken Yakalandı(8/10)5


Kuşadası'ndan Yunan adalarına gitmek isteyen 34 Kaçak göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Jandarmaya, Güzelçamlı sahilinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye hazırlandığı ihbarı geldi.



Operasyon yapan jandarma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 34 kaçak göçmeni lastik bir botla denize açılmak üzereyken yakaladı. Göçmenlerin 30'u Suriye, üçü İran ve biri Afganistan uyruklu.



 



kaynak:milliyet








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