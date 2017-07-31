KUŞADASI'NDA AÇ KALAN 6 YABAN DOMUZU ŞEHRE İNDİ
Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuzlar, şehre inerek yiyecek aradı. Köpeklerin sürekli havlamasıyla dışarı çıkanlar, bahçelerine kadar giren domuzları izledi.
Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuzlar, şehre inerek mahalledeki parklarda ve zeytinliklerde yiyecek aradı. Domuzların mahallede dolaştığı sırada köpeklerin sürekli havlamasıyla dışarı çıkanlar bir süre evlerin yakınlarına ve bahçelerine kadar giren domuzları izledi. Domuzlar bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.
AÇ KALAN 6 YABAN DOMUZU ŞEHRE İNDİ
Kuşadası'nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi'nde dolaşan 6 yaban domuzunun yiyecek aramasını mahalle sakinleri cep telefonuyla görüntüledi.
KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA DIŞARI ÇIKANLAR, BAHÇELERİNE KADAR GİREN DOMUZLARI İZLEDİ
Domuzların mahallede dolaştığı sırada köpeklerin sürekli havlamasıyla dışarı çıkanlar bir süre evlerin yakınlarına ve bahçelerine kadar giren domuzları izledi. Domuzlar bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.
Kaynak: haberinburada
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