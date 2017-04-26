

Kuşadası'nda planladıkları yatırım için ÇED iznini alan turizm firmasının yetkilileri, projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.







Firmanın Ege Bölgesi temsilcisi Hasan Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ÇED izniyle 3 farklı bölgede 12 rezerv alanı belirlediklerini, çıkartılacak jeotermal suyu, konut ısıtılması, termal turizm ve sağlık turizminde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.







İlçedeki turistik otellere sıcak su sağlamanın yanı sıra birçok turistik tesis yapacaklarını anlatan Göçmen, "Yaklaşık 900 odası bulunan iki ayrı otel, termal özelliği var. 7 futbol sahası, bununla birlikte bünyesinde seracılık da yapılan bir konsept üzerinde çalışma başlatıldı. 350-400 milyon lira gibi bir yatırım planlıyoruz." dedi.







kaynak:milliyet