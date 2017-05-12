KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi açıkları'nda, bu sabah Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.55'te, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Merkez üssü Kuşadası'na 8.7 kilometre uzaklıkta Ege Denizi olan depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar