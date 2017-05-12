

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi açıkları'nda, bu sabah Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.55'te, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Merkez üssü Kuşadası'na 8.7 kilometre uzaklıkta Ege Denizi olan depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.







kaynak:hürriyet