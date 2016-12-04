KUŞ GRİBİ VAKASI AVRUPA'DA YAYILIYOR !
Fransa Tarım Bakanlığı, ülkenin güneyinde bulunan Almayrac kasabasındaki bir ördek çiftliğinde kuş gribi vakasına rastlandığını açıkladı.
FRANSA Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Almayrac kasabasındaki bir ördek çiftliğinde H5N8 virüsüne rastlandığı bildirildi.
Kasabada bulunan iki ördek besihanesi ve bir kümeste geçen hafta sonundan itibaren kuş gribi vakasına rastlandığı ve 5 bin civarında ördeğin telef olduğu bildirilen açıklamada, dezenfekte ekibinin bugünden itibaren çalışmalara başladığı aktarıldı.
Bakanlık, çiftlikte bulunan diğer hayvanların da tedbir amaçlı itlaf edileceğini, çiftlik çevresinde üç kilometre çapında koruma ve 10 kilometre çapında da gözlem kararı alındığını duyurdu.
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