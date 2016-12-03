

FRANSA Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Almayrac kasabasındaki bir ördek çiftliğinde H5N8 virüsüne rastlandığı bildirildi. Kasabada bulunan iki ördek besihanesi ve bir kümeste geçen hafta sonundan itibaren kuş gribi vakasına rastlandığı ve 5 bin civarında ördeğin telef olduğu bildirilen açıklamada, dezenfekte ekibinin bugünden itibaren çalışmalara başladığı aktarıldı.







Bakanlık, çiftlikte bulunan diğer hayvanların da tedbir amaçlı itlaf edileceğini, çiftlik çevresinde üç kilometre çapında koruma ve 10 kilometre çapında da gözlem kararı alındığını duyurdu.







Aynı virüsün 26 Kasım'da ülkenin kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinde yaban ördeklerinde görüldüğü, “Ortaya çıkan virüsün geçen yıl Fransa'nın güneybatısında meydana gelen salgınlarla bir ilişkisinin olmadığı” ifade edildi.







kaynak:hürriyet