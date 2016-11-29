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kuş gribi nedir belirtileri nelerdir?

KUŞ GRİBİ NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünyada ve özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde rastlanan kuş gribi(H5N8) virüsü Fransa'da da yetkilileri alarma geçirdi. Fransa Tarım Bakanlığı ülkenin kuzeyinde kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Tarih : 29 Kasım 2016, 15:18
Puan Ver : Kuş Gribi Nedir Belirtileri Nelerdir?(10/10)12


Dünyada ve özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde rastlanan kuş gribi(H5N8) virüsü Fransa'da da yetkilileri alarma geçirdi. Fransa Tarım Bakanlığı ülkenin kuzeyinde kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı.



Kuş gribi alarmı Almanya'nın ardından Fransa'da!



Fransa'da bu kış ilk kez kuş gribi virüsü H5N8 tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, söz konusu virüse rastlanılan bölgede sağlık güvenliği önlemlerini artırdı.



Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da pek çok ülkede saptanan H5N8 virüsüne Fransa'nın kuzeyinde de rastlandığı kaydedildi.



Açıklamada, virüsün, su kuşlarının avlanmasında yararlanılan 20 yaban ördeğinde 26 Kasım'da Pas-de-Calais bölgesinde yer alan Marck kentinde tespit edildiği ve yerel yetkililerin bölgede sağlık güvenliği önlemlerini artırdığı belirtildi.





Avrupa Birliği'nin en büyük kanatlı hayvan üreticisi olan Fransa'nın güneybatı bölgesinde bu yılın başında yaşanan salgın nedeniyle kanatlı hayvan ihracatında sorunlar yaşanmıştı.



Son aylarda Hollanda, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerdeki yoğun kuş gribi salgınları nedeniyle, Fransa Tarım Bakanlığı ay başında pek çok ilave önlem almıştı.



YABAN KUŞLARI VİRÜSÜ TÜYLERİ YARDIMIYLA TAŞIYOR



Yaban kuşları, hastalığın semptomlarını göstermeden, virüsü tüyleri yardımıyla hayvan üretim çiftliklerine taşıyabiliyor.



İnsanlara bulaştığı yönünde henüz herhangi bir bulguya rastlanmayan H5N8 virüsü, 2014 yılında Avrupa'ya yayılmadan önce Asya'da milyonlarca kanatlı çiftlik hayvanının itlaf edilmesine neden olmuştu.



ALMANYA KANATLI HAYVAN ÜRÜNLERİNİN İTHALATINI DURDURDU



Almanya'da bu ay ilk kez Schleswig-Holstein eyaletinde ortaya çıkan kuş gribinin ülkede yayıldığı ve bazı ülkelerin Almanya'dan kanatlı hayvan ürünlerinin ithalatını durdurduğu bildirildi.



Almanya'da bu ay ilk kez Schleswig-Holstein eyaletinde ortaya çıkan kuş gribinin ülkede yayıldığı ve bazı ülkelerin Almanya'dan kanatlı hayvan ürünlerinin ithalatını durdurduğu bildirildi.



Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Tarım Bakanı Till Backhaus, Schwerin kentinde yaptığı açıklamada, ülkede ortaya çıkan kuş gribi vakalarından dolayı uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini beklediklerini, söz konusu işletmelerin zararlarının asgari düzeyde tutulabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.



Backhaus, şu ana kadar Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Bosna-Hersek'in Almanya'dan kanatlı hayvan ürünleri ithalatını durdurduklarını kaydetti.



İnsanda Kuş Gribi Tedavisi



Hastalığın erken döneminde etkili olan ve doktor kontrolünde kullanılan bazı ilaçlar, Kuş Gribi tedavisinde kullanılır. Bunun dışında, sağlık kuruluşlarında hastalığın belirtilerini hafifletici ve destekleyici diğer tedaviler de uygulanır. Hastalığın erken döneminde etki ettiği bildirilen bazı ilaçlar bulunmaktadır. Bu nedenle, şüpheli durumlarda belirtiler ortaya çıktıktan sonra en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulması son derece önemlidir.



 



kaynak:sabah








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