

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 58 bin 191 Sokak'ta meydana geldi. Fahrettin Akkapak ve Mehmet Güllüler, gece yarısı 31 V 0639 plakalı otomobil ile yaklaşık 3 gün önce kuş alım-satımı nedeniyle tartıştığı Mustafa D.'nin evine geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Akkapak ve Güllüler, kuş konusunda Mustafa D. ile evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu araya Mustafa D.'nin komşuları girerek tarafları sakinleştirdi. Bu sırada eve girip pompalı av tüfeğini alan Mustafa D., otomobile binip gitmeye hazırlanan Akkapak ve Güllüler'e doğru 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Akkapak ve Güllüler ağır yaralanırken, Mustafa D. tüfeği eve bırakıp kaçtı.







Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akkapak, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada öldü. Ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güllüler'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Fahrettin Akkapak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayın ardından kaçan Mustafa D.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.