CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "'Ben yoksam parti de yok' diyenler, kapı burada çıkıp gidebilirler." diyerek partililere sert mesaj verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tüzük kurultayında konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Ben yoksam parti de yok' anlayışı egemen olan arkadaşlarımız var. Açık ve net şunu söylüyorum. "Ben yoksam parti de yok" diyenler, kapı burada çıkıp gidebilirler" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"BEN NE OLACAĞIM" DİYENLERİN BU PARTİDE YERİ YOK

Bu mücadele bizim ortak mücadelemizdir. Ama bu davaya önce inanmamız gerekiyor. Her birimizin birer dava insanı olması gerekir. Davaya inanan insanların özelliği "ben yarın ne olacağım" diye düşünememesidir. "Ben ne olacağım. Milletvekili olacak mıyım" diye düşünen insanlar dava insanı olmaz.

Dava insanı olanların mevkisi makamları yoktur. "Ben ne olacağım" diyenlerin bu partide yeri yoktur. Hem CHP'li olacaksın hem de bireysel çıkar peşinde koşacaksın. Senin yerin CHP'nin kapsının dışıdır. Bu ülkeye dava insanları kazandırmak için mücadele ediyoruz. Başarıya ulaşabilirsek o zaman Kuvayı Milliyecilerin hakkını teslim etmiş oluruz.

Kuvayı Milliyeciler mücadele ederken ben ne olacağım diye düşünen var mıydı? Ön seçimi neden kaldıralım? Delege avcılığı ile siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur. Ülkeye faydanın yolu şudur: ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Getirilen tüzükle ön seçim maddesinde hiçbir değişiklik yapılmadı aynen duruyor. İl örgütlerinin görüşlerinin de alınacağını oraya yazdık.

"ADAYI EN İYİ BELİRLEYECEK OLAN ÖRGÜTÜN KENDİSİDİR"



Ben milletvekili adayı belirleme meraklısı değilim. Beni en çok rahatsız eden durum budur. Adayı en iyi belirleyecek olan örgütün kendisidir.

Aday belirleme meraklısı olsaydım ön seçim şartını getirmezdim.

Hiçbir partinin göstermediği çabayı bizim milletvekillerimiz gösteriyor. Genel başkan olmadan önce iktidar partisi ve yandaşları "CHP Sivas'tan öteye gideme" diyorlardı. Bugün CHP sadece Sivas'tan öteye değil dünyanın her yanına rahatlıkla gidiyor. Kendi topraklarımıza tabi ki gideceğiz.

"'KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEK PARTİ CHP'DİR' NOKTASINA GELDİLER"

Çünkü onlar da şu noktaya geldiler: Kürt sorununu çözecek parti CHP'dir. CHP dışında hiç kimse bu sorunu çözemez.

CHP demokrasi ve özgürlük bağlamında bu sorunu çözecektir. 15 yıldır çözemediler şehitler üzerinden edebiyat yapıyorlar.

Bu oyunu da artık Türkiye'nin görmesi lazım Türkiye'ye bu oyunu göstermemiz lazım.

"BEN YOKSAM PARTİ DE YOK DİYENLER ÇIKIP GİDEBİLİRLER"

Bir hayli mesafe kat etmemize rağmen halen parti kültürünü hak ettiği oranda partiye yerleştiremedim. Demokratik yarışma kültürü mutlaka bu partiye gelecektir.

"Ben yoksam parti de yok" anlayışı egemen olan arkadaşlarımız var. Açık ve net şunu söylüyorum. "Ben yoksam parti de yok" diyenler, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Hepimizindir, Türk milletinindir.

Bu parti savaş meydanlarında kurulan bir partidir. "Ben ne olacağım" diye yola çıkanların bu partide yeri yoktur.

1980 sonrası lümpenleşen bir yapı vardı. O yapıyı yok edene kadar mücadele edeceğim. Türkiye'nin bu kadar derdi varken "ben ne olacağım" diyenler partiye ihanet ediyorlar. Kim seçimler öncesi mahalleye sandık koymazsa partide tutmayacağım. Bürolarda oturup delege yazmanın mantığı yoktur. Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona hem buna imza veriyorum doğru değildir ahlaki değildir.

Parti üyesi parti militandır. Dişe diş mücadele eder. CHP iktidarı için mücadele eder.

"Efendim evimde oturayım. Bizim il başkanı seçildiğinde gidip oy vereyim. Sonra tekrar evime döneyim oturayım" bu parti üyeliği değildir.

Kaynak: haberinburada