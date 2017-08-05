Venezuela'da yeni oluşturulan Kurucu Meclis'e karşı protestolar sürüyor. Başkent Caracas'ta sokaklar yine gergin anlara sahne oldu. Eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

4 AYDIR DEVAM EDEN GÖSTERİLERDE 125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 4 aydır devam eden gösterilerde, en az 125 kişi hayatını kaybetti. Muhalif siyasilerden Williams Davila, meydanlardan ayrılmama çağrısı yaptı. Davila, ulusal meclis Venezuela'daki direnişin merkez üssü oldu. "Rejimin uyguladığı şiddet nedeniyle 120'den fazla kadın ve erkek bu uğurda canını kaybetti" diye konuştu. Kurucu Meclis'in başkanlığına oy birliğiyle eski Dış İşleri Bakanı Delcy Rodriguez getirildi. Rodriguez ilk konuşmasında, ülkedeki karışıklığın arkasında ABD'nin olduğunu ima etti.

KURUCU MECLİS SEÇİMLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI HALA GÜNDEMDE

Venezuela halkı, bu meclis seçiminde ayrıca, dış güçlerin müdahalesini kolaylaştırmak için başvurulan şiddetli çatışmalara da karşı durdu. "Biz, tüm dünyaya ve ABD başkanına da bir mesaj verdik. Bu mesajları ne kadar tekrar etmemiz gerekiyorsa o kadar tekrar ederiz" dedi. Öte yandan, Kurucu Meclis'in oluşturulması için 30 Temmuz'da düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

"SİYASİ MAHKUMLARIN SAYISI ARTACAK"

Muhalefet, Kurucu Meclis'in göreve başlamasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve hükümetine muhalif olanların bastırılacağını, ve siyasi mahkumların sayısının artacağını savunuyor. Kurucu Meclis'le birlikte devletin yapısı değişecek, anayasa yeniden yazılacak, yargıda reforma gidilecek ve Bolivya'daki devrimden gelen sosyalist model daha da güçlenecek.

Kaynak: haberinburada