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Kuru Fırçalama En Etkili Cilt Soyma Tedavisi
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kuru fırçalama en etkili cilt soyma tedavisi

KURU FIRÇALAMA EN ETKİLİ CİLT SOYMA TEDAVİSİ

Yaşlandıkça hücre yenileme hızımız azalıyor. Cilt sıkılığını kaybettiği anda da selülit ortaya çıkıyor. Selülitle savaşa kuru cilt fırçalamayla başlayın

Tarih : 02 Mart 2017, 09:28
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Basen bölgesi selülit birikimine karşı en dayanıksız bölgelerden biridir. Normal sağlıklı bir basene baktığınızda, yüzeydeki epidermis yumuşaktır. Cilt sıkıdır çünkü dermis kalın ve hasar görmemiştir. Kolajen ve elastin demetleri güçlüdür. Kılcal damarlar dermisin en üst bölgelerine kadar ulaşabilmekte, besin ve arındırıcı sıvılar taşıyarak kan takviyesi yapmaktadır.

Normal basen dokusunun ultrason görüntüleri çok az atık su içeren kalın ve nemli dokuların varlığını gösterir. Mikroskop ile fibroblastların aktivitelerini görebiliriz. Bunlar, bağdoku içerisinde bulunan ve kolajen ile elastin üreten hücrelerdir. Fibroblastların bir elma ağacı olduğunu varsayarsak; kolajen ve elastinleri de elma olarak düşünebiliriz. Sağlıklı bir basende fibroblastlar aktif olarak dermis içerisindeki sıkılaştırıcı iskeletleri üretmektedir. Dermisteki yağ hücreleri şişmez ya da kümeler halinde bir yerde toplanmaz. Tamamen birbirlerinden ayrı ve belirli bir çap mesafede durabilirler. En önemlisi, ciltte görünen selülit yağ birikintisine rastlanmaz.



ÇATLAKLAR GÖRÜLEBİLİR

Şimdi bunu sağlıksız bir basen ile kıyaslayalım. Damarlardaki hasarın sonucu cildin yüzeyinde hasar görmüş kılcal damarlar ya da örümceğe benzeyen varisler görebilirsiniz. Cildin en üst katmanı olan stratum corneum kuru ve sert dokuludur. Parçalanmakta olan nemsiz kalmış hücreler sebebiyle çatlamalar görebilirsiniz.

Cilt sıkı değildir ve cildin sıkılığını sağlama kabiliyetini kaybeden hasar görmüş bağdoku sebebiyle torbalar oluşmuştur. Sağlıksız basendeki dermis altı yağlar şişmeye başlamıştır ve çevrelerinde lifli öbekler oluşmuştur. Sonuçta, kadınların tümünün ciltlerinde görmekten en rahatsız oldukları sorun selülit ortaya çıkmış olur. Dermisin ve epidermisin nemsiz kaldığı ve az beslendiği bölgeler dermis altında bulunan yağların yüzeye çıkmasını engelleyemeyecek kadar güçsüzdür. Bu, geleneksel yöntemlerdeki kilo kaybının neden işe yaramadığının göstermektedir. Selülit bir yağ problemi değildir; bu dermatolojik ve hücresel bir problemdir. Bu sebeple kullanılan metodlar, yağ hücreleri yerine komşu bağdoku ve cilt hücrelerinin değiştirilmesini hedeflemelidir.



 



kaynak:sabah








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