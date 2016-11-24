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kuru ciltliler nasıl makyaj yapmalı?

KURU CİLTLİLER NASIL MAKYAJ YAPMALI?

Kuru cilt tipi, bakımı en zor olan cilt tipidir. Pul pul olmaya da meyillidir. İnce çizgilerin oluşumu da cabası. Böyle bir ten üzerinde makyaj, ne kadar güzel durabilir ki? Siz de bu sorunlardan şikayetçiyseniz, tavsiyelerimiz sizin için!

Tarih : 24 Kasım 2016, 13:34
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Cildinizi makyaja hazırlamak hem yaptığınız makyajın çok daha iyi görünmesini sağlayacak hem de cildinizin kurumasını, pul pul görünmesini engelleyecektir.



Makyajdan önce temizlenerek yağdan ve kirden arındırılan cilt yaptığınız makyajın cildinizle bütünleşmesini sağlayacaktır. Düzenli olarak toniklediğiniz cildinizin ph seviyesi dengelenecek ve gözenekleri sıkılaşacaktır.



Kuru ciltler için en önemli adımlardan biri nemlendirmedir. Yumuşak ve hafif masaj hareketleriyle uyguladığınız nemlendirici krem cildinizi makyaja hazırlarken kan dolaşımınızı da arttıracaktır.



Makyajın cildinizde kalıcı olmasını sağlayan makyaj bazlarını kullanırken kuru ciltlere uygun üretilen ürünleri tercih edin. Bu ürünler cildinizin matlıktan kurtulmasına yardımcı olacaktır.



Doğru fondöten seçimi kusursuz bir cilt görünümü için çok önemlidir. Kuru bir cilde sahipseniz ince yapılı, güneş koruyucu özelliği içeren (SPF), yağ bazlı ve likit yapıdaki fondötenleri tercih etmelisiniz. Bu tür fondötenler cildinizin nem dengesini koruyarak daha sağlıklı bir cilt görünüme kavuşmasına yardımcı olur.



Göz altı morlukları ya da kızarıklıklar gibi cilt kusurlarını kapatmak için seçtiğiniz kapatıcınızın likit yapıda olmasına dikkat edin, stick ürünlerden uzak durun.



Yüzünüze biraz renk ve canlılık katmak için krem allık kullanın. Krem allıklar ışıltılı ve nemli bir cilt görünümü oluşturur.



Dudaklarınız da cildiniz gibi kolaylıkla kuruyorsa mat ya da uzun süre kalıcı rujlardan uzak durmalısınız. Dudak parlatıcılar ya da nemli yapıdaki rujlar sizin için en uygun seçenekler olacaktır. Mat rujlardan vazgeçemiyorsanız iyi bir dudak nemlendiricisi edinmeli ve düzenli olarak peeling yapmalısınız.



Makyajınıza uygun renkteki krem farı parmaklarınız ya da bir fırça yardımıyla uygulayarak göz kapaklarınızı renklendirin.



 



kaynak:posta








Etiketler: Kuru  Ciltliler  Nasıl  Makyaj  Yapmalı    haber

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