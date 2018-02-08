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Kuru Bamyanın Fiyatı, Altınla Yarışıyor
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Kuru Bamyanın Fiyatı, Altınla Yarışıyor

KURU BAMYANIN FİYATI, ALTINLA YARIŞIYOR

Edirne'de kış aylarında kuru halde satılan ve fiyatı adeta altınla yarışan kuru bamya, gramla alınıyor.

Tarih : 08 Şubat 2018, 16:40
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Sağlık açısından faydalı bir besin olduğu bilinen bamya, mevsiminde yaş, kışın da ipe dizilerek kuru haliyle sofraya giriyor. Edirne'de kış aylarında kuru halde satılan ve fiyatı adeta altınla yarışan kuru bamya, gramla alınıyor.

"MÜŞTERİLER GRAMLA ALIYOR"

Bat pazarı esnafı Mahmut Bayram, 7 yıldır aktarlık yaptığını belirterek "Kurutulmuş bamyanın kilosu 150 lira. Fiyatlar bu sene çok yüksek. Bu da bamyanın az olmasından kaynaklanıyor. Geçen sene kilosu kuru bamyanın 120 liraydı. Genelde müşteri 100 gram alıyor, 15 TL'ye. 100 gram kuru bamyadan bir tencere yemek çıkıyor. Çorbası ve yemeği yapılıyor kuru bamyanın. Bağırsakları çalıştırdığı biliniyor. Bir kilo etin 3 katına satıyoruz bamyayı. Bir senede toplamda 5-6 kilo bamya satıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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