KURTULUŞ HABERİ GELDİ, MECLİS KURULDU! AFRİN'İ YÖNETECEKLER
Afrin kent merkezinin teröristlerin elinden kurtulmasının ardından Afrin'i yönetecek 30 kişilik kent meclisi kuruldu.
Gaziantep'te yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi'ne kentte yaşayan farklı etnik grupların ileri gelenleri ve kanaat önderleri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu.
MECLİSTE ETNİK GRUPLARIN TEMSİLCİLERİ YER ALIYOR
Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanaat önderleri ve temsilcileri katıldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu. Yapılan oylama, istişare ve önerilerin ardından oluşturulan meclis, kentin yeniden düzenlenmesi ve inşası için çalışmalara başlayacak.
SAAT 1.20'DE DÜĞMEYE BASILDI
Zeytin Dalı Harekatı'nın en kritik sürecine sabah 04:15'de start verilmiş, Afrin ilçe merkezinde Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler 01:20'de sızma operasyonunu başlatmıştı. TSK ve ÖSO Afrin'de Mabadlı belde merkezini teröristlerden temizlemiş ve tüm belde merkezleri kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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