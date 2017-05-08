

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Üçoluklar Mesire Alanında, çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları ve ilçe protokolüyle kahvaltıda bir araya geldi. Kurtulmuş, 16 Nisan'ın ardından “Hayır” blokunda bulunanların yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, “Birbiriyle dünya görüşleri, siyaset algıları, Türkiye okumaları taban tabana zıt olan partilerin sadece ‘hayır' dediler diye bir araya gelip, ortak bir çatı oluşturmalarının mümkün olmadığı aşikardır. Bu, suyu yokuşa sürmektir. Su asla tabii akışının zıttında akmaz.” dedi.







Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'den ilçedeki projeler ve vatandaşların sorunlarına ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra yaptığı açıklamada, iki gün boyunca dedesi Numan Kurtulmuş'un memleketi Kastamonu'yu daha yakından görme imkanı bulduğunu belirtti.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kastamonu'da hem üniversite hem parti teşkilatı hem de sivil toplum kuruluşlarıyla çok güzel programlar yaptıklarını vurgulayarak, ilçelerin ve illerin rutin işlerinin gönül huzuru içerisinde yürütülebilmesi için birlik beraberlik halinde olunması gerektiğini ifade etti.











kaynak:habertürk