

Kurtulmuş şunları söyledi:



Ödül törenine gittiğimiz zaman kime hangi bakanın ödül vereceğini bilmiyorduk. Sahneye davet edildik. Benim bulunduğum süreçte 10 şirketin ismi okundu ben hayatımda görmediğim, bundan sonra da yolda karşılaştığımda tanımayacağım birine ödül verdim.Bir oldu bittiyle karşılaştık.Keşke bu ödülü düzenleyenler kime ödül vereceğimizi söyleseydi. O karenin içinde yer almazdım. Bu fotoğrafın ortaya çıkması herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir.