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KURTULMUŞ'TAN MUHAMMED ALİ AÇIKLAMASI


KURTULMUŞ'TAN MUHAMMED ALİ AÇIKLAMASI
Tarih : 04 Haziran 2016, 11:39
Puan Ver : Kurtulmuş'tan Muhammed Ali Açıklaması(7/10)8


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Muhammed Ali'nin vefatı ile ilgili olarak Twitter hesabından, "Vefat ettiği haberini aldığımız dünya boks tarihinin en büyük şampiyonu Muhammed Ali'ye Allah'tan rahmet dilerim. Muhammed Ali'nin bizim kuşağımız için ayrı bir önemi vardır. Muhammed Ali'nin müsabakalarını izlemek için uykusuz kaldığımız günler olmuştur. Kimliğiyle, başarılarıyla ve duruşuyla tüm dünya Müslümanlarının 'Güçlü' sesi olan bir dünya yıldızıydı Muhammed Ali. ABD'de yaşayan Müslümanlar içinde çok önemli bir isimdi. İslam dünyasının başı sağ olsun. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu








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