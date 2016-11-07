

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi Avrupa'da bazı ülkeler HDP'li vekillerin tutuklanması meselesindeler. Bu hukuki bir süreçtir. Sizde herhangi bir hukuki süreç olduğu zaman 'bu bir hukuki süreçtir' diyorsunuz. FETÖ ile ilgili 'verin bu adamı' dediğimiz zaman 'bu hukuki bir süreçtir' diyorsunuz. Türkiye zarar görmesin gözaltına alın dediğimiz zaman yine bu bir hukuki süreçtir diyorsunuz. Nasıl başka ülkelerin hukuk süreçleri bağımsızsa Türkiye'nin de hukuk sistemi bağımsızdır" dedi.







Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Place Otel'de düzenlenen Vuslat Platformu'nun kapanış programında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HDP'li bazı milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili Avrupa'dan gelen tepkilerle ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Şimdi Avrupa'da bazı ülkeler HDP'li vekillerin tutuklanması meselesindeler. Bu hukuki bir süreçtir. Sizde herhangi bir hukuki süreç olduğu zaman 'Bu bir hukuki süreçtir' diyorsunuz. FETÖ ile ilgili 'verin bu adamı' dediğimiz zaman 'Bu hukuki bir süreçtir' diyorsunuz. Türkiye zarar görmesin gözaltına alın dediğimiz zaman yine 'Bu bir hukuki süreçtir diyorsunuz. Tamam bu bir hukuki süreç, burada da hukuki süreç var. Terör örgütünün gölgesinden çıkmayı başaramamış olan bir takım kişilerle ilgili iddiaların olduğu dosyalar var, tüm partilerden milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılınca savcılar 'Gelin ifade verin' diyor. Sayın Bahçeli gidiyor, Sayın Kılıçdaroğlu avukatını gönderiyor, diğer milletvekilleri gidiyor da siz niye gitmiyorsunuz. Bizim hukuki süreçlerimize kimsenin burnunu sokmasını istemeyiz. Nasıl başka ülkelerin hukuk süreçleri bağımsızsa Türkiye'nin de hukuk sistemi bağımsızdır" ifadelerini kullandı.